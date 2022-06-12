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Спорт

Ян обратился к Шевченко после ее седьмой защиты титула чемпионки UFC

Петр Ян обратился к Валентине Шевченко после ее седьмой защиты титула чемпионки UFC

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к представительнице Киргизии Валентине Шевченко, победившей бразильянку Тайлу Сантос на турнире UFC 275.

«Валя, поздравляю с победой», — написал Ян. Он также выложил фрагмент видеотрансляции поединка.

Встреча соперниц прошла в ночь на воскресенье, 12 июня. Шевченко одержала победу раздельным решением судей и в седьмой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

В профессиональной карьере в MMA на счету Шевченко 23 победы и три поражения. В активе Сантос 19 побед и два поражения.

Алексей Гусев
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