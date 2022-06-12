Украина проложила маршруты для экспорта зерна через Польшу и Румынию

Украина создала два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию

Замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник сообщил, что страна проложила два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию. Его слова приводит агентство Reuters.

При этом Сеник признал, что данные маршруты не идеальны, так как приводят «к определенным заторам», однако Киев прикладывает все усилия для развития данных путей сообщения. Кроме того, Украина ведет переговоры с балтийскими странами об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.

О том, сколько зерна уже перемещено или будет перемещено по данным маршрутам, замминистра не уточнил.

28 мая немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снять одесскую блокаду для вывоза зерна. По их мнению, это поможет в транспортировке зерновых Украины через Черное море. Таким образом страны смогли бы избежать мирового продовольственного кризиса.

В свою очередь, российский лидер ранее неоднократно подчеркивал, что Москва не будет мешать гуманитарной операции по вывозу пшеницы из украинских портов при соблюдении необходимых договоренностей. Также Путин отметил, что вывезти украинское зерно через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска.

Запад обвиняет Россию в блокировании вывоза зерна с Украины. По заявлению украинской стороны, в портах заблокировано около 1,5 миллиона тонн.