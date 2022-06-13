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Спорт

Россиянин Медведев снова стал первой ракеткой мира

Российский теннисист Медведев в обновленном рейтинге ATP стал первой ракеткой мира

Фото: Dylan Martinez / Reuters

26-летний российский теннисист Даниил Медведев возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев во второй раз в карьере стал первой ракеткой мира, сместив серба Новака Джоковича, возглавлявшего список АТР ранее. Теперь у россиянина 7950 очков.

Второе место рейтинга занимает немецкий теннисист Александр Зверев (7075 очков). Бронза досталась бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу (6770 очков).

Еще один россиянин Андрей Рублев попал в топ-10 рейтинга АТР, расположившись на восьмом месте (4125 очков).

11 июня Медведев вышел в финал турнира в Хертогенбосе. В полуфинале россиянин сломил сопротивление французского теннисиста Адриана Маннарино. Медведев одержал победу со счетом 7:5.

Здесь и сейчас
Марина Совина
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