Плющенко высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийский чемпион Плющенко поддержал повышение возрастного ценза в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал повышение возрастного ценза в фигурном катании. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Очень здорово, что Международный союз конькобежцев (ISU) поднял возрастной ценз, потому что у нас в 15 лет девочки заканчивают, а где борьба, превозмогания? Конечно, девочки прибавляют в весе, росте, а если это преодолевать?» — сказал он. Плющенко привел в пример 25-летнюю российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая продолжает кататься и разучивает четверные прыжки.

7 июня ISU принял решение о постепенном ужесточении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет.

Ранее ISU опубликовал исследование, в котором рационализировалась необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Эксперты пришли к выводу, что допуск юных спортсменов к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам, несовместимым с уровнем их физического и психологического развития.