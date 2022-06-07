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Спорт

ISU объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании

ISU на конгрессе объявил о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании

Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации, проходящем на Пхукете, объявил о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение также касается конькобежного спорта и шорт-трека. В следующем сезоне возрастной порог останется прежним, спустя год до взрослых соревнований будут допускать 16-летних спортсменов. К сезону-2024/2025 возрастной ценз повысят до 17 лет. Сейчас атлеты могут выходить на взрослые старты с 15 лет.

Ранее 7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

13 мая ISU опубликовал исследование, в котором объяснил необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Специалисты пришли к выводу, что допуск юных спортсменов к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам, несовместимым с уровнем их физического и психологического развития.

Алексей Гусев
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