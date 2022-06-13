В Еврокомиссии призвали «как можно скорее» дать Украине статус кандидата в ЕС

Зампредседателя ЕК Юрова призвала «как можно скорее» дать Украине статус кандидата в ЕС

Процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) должен занять не десятилетия, а годы, стране следует «как можно скорее» предоставить статус кандидата на интеграцию. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявила зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.

По ее словам, окончательное решение на этот счет будет принято Еврокомиссией в пятницу, 17 июня. Первые дебаты по теме начнутся в ЕК уже в понедельник, 13 июня.

«Это будет очень сильное символическое послание и стимул для украинского народа», — призвала Юрова.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги указал, что почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС. Предоставление гарантий Киеву на этот счет он назвал невозможным.

При этом президент республики Владимир Зеленский назвал ее де-факто частью Евросоюза. Он указал, что Киев и Брюссель уже сотрудничают на двустороннем уровне и на уровне ЕС «в масштабе, соответствующем полноправному членству».