Загитова поделилась снимками с экспериментальной фотосессии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в Telegram снимками с фотосессии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала подписчикам снимки с недавней фотосессии. Пост доступен в Telegram-канале спортсменки.
20-летняя фигуристка призналась, что считает фото экспериментом. Она отметила, что ей непривычно видеть себя в данном образе, но результатом она довольна. Публикация набрала более четырех тысяч одобрительных реакций пользователей.
29 мая Загитова продемонстрировала фанатам кадры с тренировки по боксу. На видео спортсменка отрабатывала ударную технику с тренером.
Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу.