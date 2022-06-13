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Спорт

Загитова поделилась снимками с экспериментальной фотосессии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в Telegram снимками с фотосессии

Фото: Telegram-канал Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала подписчикам снимки с недавней фотосессии. Пост доступен в Telegram-канале спортсменки.

20-летняя фигуристка призналась, что считает фото экспериментом. Она отметила, что ей непривычно видеть себя в данном образе, но результатом она довольна. Публикация набрала более четырех тысяч одобрительных реакций пользователей.

29 мая Загитова продемонстрировала фанатам кадры с тренировки по боксу. На видео спортсменка отрабатывала ударную технику с тренером.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу.

Николай Костюков
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