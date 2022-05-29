Загитова показала боксерские тренировки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео тренировок по боксу

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась с подписчиками видео с тренировок по боксу. Ролики доступны в Telegram-канале спортсменки.

20-летняя олимпийская чемпионка показала отработку ударов. В кадре Загитова находится в ринге и бьет по лапам тренера. Запись набрала более трех тысяч одобрительных эмодзи.

25 мая Загитова отреагировала на слухи об ее отчислении из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) за неуспеваемость. Спортсменка опровергла сообщения.

Загитова прервала спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.