Загитова прокомментировала информацию об отчислении из университета

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что не забирала документы из РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о том, что ее могут отчислить из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) за неуспеваемость.

«Ребят, я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю вообще, как так получилось», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что не забирала свои документы и продолжит обучение в РАНХиГС.

О возможном отчислении Загитовой 25 апреля сообщил «Чемпионат.com». Отмечалось, что фигуристка попала в список студентов, которым дисциплинарная комиссия университета вынесла замечания за неуспеваемость и неаттестацию более чем по двум предметам. В РАНХиГС подчеркнули, что планов по отчислению спортсменки нет.

Загитова была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики РАНХиГС 30 августа 2020 года. Спортсменка обучается по программе «Продюсирование и культурная политика».

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры.