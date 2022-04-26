Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 5-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Информацию о грозящем Загитовой отчислении опровергли

В РАНХиГС опровергли информацию о грозящем фигуристке Алине Загитовой отчислении

Фото: Globallookpress.com

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опровергли информацию о грозящем фигуристке Алине Загитовой отчислении. Об этом стало известно изданию «Спорт-Экспресс».

«Алина всегда была центром внимания и остается им, даже когда переходит со льда в аудиторию», — прокомментировали ситуацию в учебном заведении. В РАНХиГС подчеркнули, что планов по отчислению спортсменки нет.

Ранее 25 апреля «Чемпионат.com» сообщил, что Загитова попала в список студентов, кому дисциплинарная комиссия университета вынесла замечания. Отмечалось, что учащиеся не посещают занятия и не аттестованы более чем по двум предметам.

Фигуристка была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики РАНХиГС 30 августа 2020 года. Спортсменка обучается по программе «Продюсирование и культурная политика».

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке карьеры.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Приднестровье прогремели новые взрывы
Внук Аллы Пугачевой восхитился московскими уличными музыкантами
Назначен новый глава Фонда медицинского страхования
Словакия запросила у ЕС компенсацию за переданное Украине оружие и технику
Внук Пугачевой рассказал о сумасшедших в Нью-Йорке
Медведев прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском
Пушилин заявил о желании украинских военных эвакуироваться в Турцию
Фигурантов дела о хищениях на Северном флоте перевели из СИЗО под домашний арест
Филипп Киркоров рассказал о своей мечте
Мальчик не почувствовал боль и три дня ходил со сломанной ногой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.