Стало известно об угрозе отчисления Загитовой из университета

«Чемпионат.com»: фигуристку Алину Загитову могут отчислить из РАНХиГС за неуспеваемость

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову могут отчислить из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) за неуспеваемость. О такой угрозе стало известно «Чемпионат.com».

По информации источника, спортсменка попала в список студентов, кому дисциплинарная комиссия университета вынесла замечания. Отмечается, что учащиеся не посещают занятия и не аттестованы более чем по двум предметам. В сообщении куратора группы говорится, что студентам, попавшим в список, необходимо решить проблемы до конца недели, иначе их документы будут поданы на отчисление.

Загитова была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики РАНХиГС 30 августа 2020 года. Спортсменка обучается по программе «Продюсирование и культурная политика».

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры.