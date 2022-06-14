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Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС

Совет министров Белоруссии одобрил заявку на членство в ШОС

Фото: сайт Президента Республики Беларусь

Белоруссия завершила подготовку заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ее окончательно одобрил и утвердил Совет министров республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента России по делам ШОС Бахтиера Хакимова.

Сейчас в организации состоят восемь стран: Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Белоруссия имеет статус государства-наблюдателя.

«Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство», — пояснил Хакимов.

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин осудил стремление НАТО к расширению за счет Финляндии и Швеции. Он заверил, что такие намерения не укрепляют международную безопасность, а возрождают мышление холодной войны.

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Алевтина Запольская
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