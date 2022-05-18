Генсек ШОС заявил о негативных последствиях расширения НАТО

Генсек ШОС Чжан Мин заявил, что расширение НАТО ведет к конфликтам и конфронтации

Постоянное расширение НАТО ведет к новым конфликтам и конфронтации на мировой арене. Об негативных последствиях расширения альянса заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин по итогам встречи с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, передает ТАСС.

По словам секретаря, действия Североатлантического альянса не укрепляют мировую безопасность, а сама организация сформирована в духе мышления холодной войны. «На моих бывших постах я неоднократно вел контакты с ответственными лицами НАТО, и они заверяли меня, что НАТО будет строго соблюдать географические ограничения», — рассказал он.

Чжан Мин также подчеркнул, что современный мир не хочет видеть мышление холодной войны и необходимость в подобных инструментах отсутствует.