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Генсек ШОС заявил о негативных последствиях расширения НАТО

Генсек ШОС Чжан Мин заявил, что расширение НАТО ведет к конфликтам и конфронтации

Фото: Olivier Matthys / AP

Постоянное расширение НАТО ведет к новым конфликтам и конфронтации на мировой арене. Об негативных последствиях расширения альянса заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин по итогам встречи с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, передает ТАСС.

По словам секретаря, действия Североатлантического альянса не укрепляют мировую безопасность, а сама организация сформирована в духе мышления холодной войны. «На моих бывших постах я неоднократно вел контакты с ответственными лицами НАТО, и они заверяли меня, что НАТО будет строго соблюдать географические ограничения», — рассказал он.

Чжан Мин также подчеркнул, что современный мир не хочет видеть мышление холодной войны и необходимость в подобных инструментах отсутствует.

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Виктория Кондратьева
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