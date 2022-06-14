Диетологи рассказали о пользе шаурмы и одном вредном ингредиенте в ней

Диетолог Кристина Плотникова назвала шаурму сбалансированным блюдом

Диетолог, автор методики похудения Кристина Плотникова и нутрициолог клиники «Боткинский» Александра Лысенкова рассказали о пользе шаурмы. В беседе с «Лентой.ру» они уточнили, что в ней есть лишь один вредный ингредиент.

Плотникова назвала шаурму сбалансированным блюдом с точки зрения состава, так как в ней есть мясо, овощи, капуста, зелень, лаваш, то есть белки, жиры и клетчатка. «И если сравнивать шаурму с другими вариантами блюд быстрого питания, то она гораздо полезнее», — отметила диетолог.

Специалистка признала, что однозначно полезным блюдом шаурму считать все же нельзя из-за высокой жирности и калорийности. Самое вредное в ней, на ее взгляд, это соус. Плотникова добавила, что сырный лаваш или пита могут сделать блюдо в разы калорийнее.

Лысенкова согласилась с коллегой, что соус из смеси майонеза и кетчупа, которые содержат в себе искусственные добавки, уксус, сахар и другие ингредиенты, пагубно воздействует на организм. «Лайфхак! Делайте домашнюю шаурму, так вы всегда можете положить не только любимые овощи и мясо, но и сделать домашний соус из безопасных ингредиентов. Тогда будет и вкусно, и полезно!» — рекомендует нутрициолог.

Плотникова советует при покупке шаурмы в предприятиях быстрого питания выбирать блюдо с курицей. «Попросите положить меньше соуса, не класть жирные ингредиенты. Обращайте внимание на лаваш, он должен быть тонкий», — подсказала эксперт.

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