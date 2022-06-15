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Спорт

Самый титулованный футболист мира ушел из «Барселоны»

Бразильский футболист Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны»

Фото: Mike Segar / Reuters

Бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) объявил об уходе из испанского клуба.

«Как и все в жизни, годы проходят, дороги расходятся. Меня пытались отправить на покой, но не смогли, ведь вы себе представить не можете, какой я стойкий. Прошло еще много лет, прежде чем футбол и жизнь решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться», — написал футболист. Он поблагодарил одноклубников, тренерский штаб и фанатов за возможность выступать в «Барселоне».

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

Алвес, выступавший за «Барселону» с 2008 по 2016 год, вернулся в команду в ноябре 2021-го. Соглашение с игроком было рассчитано до конца сезона.

Анастасия Борисова
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