Хави захотел вернуть в «Барселону» самого титулованного футболиста мира

Новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес намерен вернуть в команду защитника Дани Алвеса. О его желании добиться возвращения бразильца сообщает Marca.

Хави захотел подписать контракт с экс-игроком каталонцев. Таким образом, приход Алвеса в клуб может стать первым трансфером при новом главном тренере.

В настоящий момент 38-летний Алвес находится без клуба. В сентябре он разорвал соглашение с бразильским «Сан-Паулу». Алвес — самый титулованный футболист мира. На его счету 46 титулов.

В октябре стало известно, что Алвес открыт к переговорам с Барселоной. Отмечалось, что бразилец готов выступать за сине-гранатовых за небольшую зарплату.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. Этот период в карьере стал самым успешным для бразильца. В составе сине-гранатовых он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.