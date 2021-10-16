Самый титулованный игрок в истории футбола предложил свои услуги «Барселоне»

Самый титулованный в мире футболист Дани Алвес заявил о готовности вернуться в «Барселону»

Бразильский защитник Дани Алвес заявил о желании вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Esports3.

По информации источника, футболист предложил свои услуги команде и готов выступать за сине-гранатовых за «небольшую зарплату». 38-летний Алвес на данный момент является свободным агентом, поэтому может достаться каталонцам бесплатно. О реакции руководства «Барселоны» пока ничего не сообщается.

Последним клубом в карьере Алвеса был бразильский «Сан-Паулу». В сентябре он расторг контракт с командой из-за долгов по зарплате.

Алвес — самый титулованный футболист мира. Он завоевал 46 званий. Наиболее успешным этапом карьеры бразильца стали его выступления за «Барселону». В составе сине-гранатовых он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.