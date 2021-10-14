«Барселона» прописала в контракте с 18-летним игроком отступные в миллиард евро

Полузащитник сборной Испании Педри продлит контракт с «Барселоной». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года, зарплата 18-летнего игрока не уточняется. В договоре прописана сумма отступных для желающих приобрести Педри. Она составляет 1 миллиард евро. Официальное подписание контракта состоится в пятницу, 15 октября. Клубное телевидение «Барселоны» проведет прямую трансляцию процедуры.

Педри присоединился к «Барселоне» летом 2020 года. Сине-гранатовые заплатили «Лас-Пальмасу» за хавбека 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В активе Педри также десять матчей в составе национальной сборной Испании. Он провел все шесть встреч испанцев в стартовом составе на минувшем чемпионате Европы и лишь один раз был заменен.