«Барселона» задолжала миллионы евро другим клубам

Каталонская «Барселона» должна заплатить 115 миллионов евро за трансферы игроков их предыдущим клубам. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 39 миллионов евро сине-гранатовые должны выплатить туринскому «Ювентусу» за трансфер полузащитника Миралема Пьянича. 48 миллионов евро каталонский клуб должен «Аяксу»: 32 — за переход хавбека Фрэнки де Йонга и 16 — за защитника Серджиньо Деста. Кроме этого, «Ливерпуль» должен получить от команды 13 миллионов евро за подписание полузащитника Филиппе Коутиньо. Официальную сумму задолженности президент «Барселоны» Жоан Лапорта представит на этой неделе.

1 октября «Барселона» представила ежегодный финансовый отчет и заявила о рекордных затратах. Операционные доходы клуба за финансовый год-2020/2021 составили 631 миллион евро. Расходы по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличились на 19 процентов и составили в общей сложности 1,136 миллиарда евро — такого в истории клуба еще не было.

После семи туров Ла Лиги «Барселона» занимает девятое место, набрав 12 очков. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет пять очков. В Лиге чемпионов команда потерпела два разгромных поражения.