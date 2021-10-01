«Барселона» заявила об убытках почти в полмиллиарда евро

Каталонская «Барселона» представила ежегодный финансовый отчет и заявила о рекордных затратах. Об этом сообщается на сайте клуба.

Операционные доходы клуба за финансовый год-2020/2021 составили 631 миллион евро. Расходы по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличились на 19 процентов и составили в общей сложности 1, 136 миллиарда евро — такого в истории клуба еще не было.

Таким образом, убыток составил почти полмиллиарда евро: после уплаты налогов его величина равняется 481 миллиону евро. Кроме того, размер чистого долга сине-гранатовых составляет 680 миллионов евро.

20 августа стало известно, что руководство каталонского клуба достигло договоренности о получении кредита и пересмотра части долговых обязательств. Сине-гранатовые получили ссуду в размере 455 миллионов евро. «Барселона» столкнулась с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса. Клуб сумел снизить затраты на зарплаты игроков благодаря тому, что ряд футболистов добровольно выступили за понижение окладов.