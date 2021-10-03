Тренер «Ахмата» выразил готовность помочь Барселоне

Тренер «Ахмата» Яя Туре:« Барселона» может рассчитывать на меня

Помощник главного тренера грозненского «Ахмата» ивуариец Яя Туре выразил готовность помочь своему бывшему клубу — каталонской «Барселоне». Об этом он написал в Twitter.

В своем посте специалист подчеркнул, что сине-гранатовые находятся в тяжелом положении, но Туре верит, что каталонцы справятся. При этом он предложил свои услуги «Барселоне». «Клуб может рассчитывать на меня, если нуждается в моей помощи. Мое сердце навсегда с "Барсой"», — написал Туре.

2 октября «Барселона» потерпела очередную неудачу в чемпионате Испании, уступив мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2. Теперь сине-гранатовые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. Кроме того клуб провалил старт в групповом этапе Лиги чемпионов, потерпев два поражения.

Несмотря на результаты, руководство сине-гранатовых не настроено менять нынешнего главного тренера команды Рональда Кумана. Президент клуба Хоан Лапорта заявил, что доверяет нидерландскому специалисту.

Туре известен по выступлениям за «Барселону», «Манчестер Сити» и донецкий «Металлург».