Бывший игрок «Барселоны» стал тренером чеченского «Ахмата»

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре стал тренером чеченского «Ахмата». Об этом сообщается на сайте грозненцев.

Туре станет помощником главного тренера Андрея Талалаева. Отмечается, что контракт с 38-летним ивуарийцем рассчитан на один сезон.

О желании спортсмена поработать в России стало известно в мае 2019 года. Тогда агент спортсмена Дмитрий Селюк рассказывал, что Туре получил лицензию, дающую ему право работать вторым тренером.

Туре известен своими выступлениями в «Манчестер Сити» и «Барселоне». Вместе с каталонцами он дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. Туре также защищал цвета донецкого «Металлурга». Выступая в чемпионате Украины, африканец освоил русский язык.

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