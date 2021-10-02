В «Барселоне» высказались о будущем главного тренера команды

Президент «Барселоны» Хоан Лапорта высказался относительно будущего главного тренера каталонцев Рональда Кумана. Об этом сообщает «Би-би-си».

Лапорта отметил, что в руководстве доверяют нидерландскому специалисту, несмотря на неудачный старт в Лиге чемпионов и трудности в чемпионате Испании. «Куман сохранит свой пост. У него есть кредит доверия», — заявил Лапорта перед матчем «Барселоны» против мадридского «Атлетико».

23 сентября сообщалось, что в «Барселоне» допускают увольнение Кумана. В материале ESPN отмечалось, что каталонцы искали варианты замены специалиста.

После шести матчей чемпионата Испании «Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов подопечные Кумана потерпели два поражения в рамках группового этапа.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020-го. Как футболист он защищал цвета каталонцев с 1989 до 1995-го.