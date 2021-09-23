В «Барселоне» допустили увольнение главного тренера

В руководстве «Барселоны» высказались о будущем Рональда Кумана в клубе

В руководстве Барселоны отрицают, что будущее нынешнего наставника сине-гранатовых, нидерландца Рональда Кумана напрямую зависит от матча чемпионата Испании против «Кадиса». Об этом сообщает ESPN.

При этом президент каталонцев Хоан Лапорта отметил, что в случае необходимости клуб примет соответствующее решение. Таким образом, в руководстве сине-гранатовых допускают увольнение специалиста. По данным ESPN, «Барселона» уже ищет возможную замену Куману.

Разговоры относительно возможного ухода специалиста начались после неудачи «Барселоны» в Лиге чемпионов. Подопечные Кумана уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. За этим последовала неубедительная ничья с Гранадой на родном стадионе в рамках чемпионата Испании.

23 сентября «Барселоне» предстоит очередной матч Ла Лиги. Команда Кумана будет играть против Кадиса, который занимает 15-е место в турнирной таблице. Сине-гранатовые расположились на восьмой строчке после четырех матчей первенства.