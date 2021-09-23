«Барселона» купила игрока и установила ему ценник в сотни миллионов евро

Каталонская «Барселона» договорилась о трансфере 17-летнего полузащитника турецкого «Кайсериспора» Эмре Демира. Об этом сообщается на сайте каталонцев.

Игрок присоединится ко второй команде сине-гранатовых в следующем сезоне. Сумма сделки составила два миллиона евро без учета бонусов. Контракт Демира рассчитан до лета 2027 года. Сумма отступных в сотни раз превышает оценку стоимости игрока на Transfermarkt (один миллион евро). Тем, кто захочет купить игрока у «Барселоны», потребуется предложить 400 миллионов евро — именно такой ценник установили каталонцы.

В пресс-релизе «Барселоны» отмечается, что Демир — плеймейкер, который способен проявить себя как на левом, так и на правом фланге атаки. Кроме того, турок прекрасно действует и без мяча и помогает обороне.

Демир дебютировал в турецкой Суперлиге в мае 2019 года. Всего на его счету десять матчей и один гол за первую команду «Кайсериспора». Игрок призывается под знамена национальной команды разного возраста с 14 лет.