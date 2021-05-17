Стало известно о планах «Барселоны» избавиться от тренера

Стало известно о планах руководства «Барселоны» избавиться от голландского тренера команды Рональда Кумана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает издание, Куман не будет руководить командой в следующем сезоне. Вероятность ухода голландского специалиста близка к 100 процентам. Нынешнее соглашение с Куманом рассчитано до 2022 года. Он может сохранить место на тренерском мостике только в том случае, если каталонцы не смогут найти ему замену.

В нынешнем сезоне «Барселона» лишилась шансов на золото в чемпионате Испании. Также подопечные Кумана вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов: на стадии 1/8 финала они не сумели сломить сопротивление «Пари Сен-Жермен».

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020-го. Под его руководством клуб выиграл Кубок Испании.

Куман также выступал за каталонцев в качестве игрока. В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал чемпионат Испании.