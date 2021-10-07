16-летний россиянин попал в список самых перспективных молодых футболистов мира

The Guardian опубликовал список лучших молодых футболистов, родившихся в 2004 году. Список доступен на сайте британского издания.

В топ-60 попал один представитель России — 16-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев. Помимо россиянина в список были включены нападающий дортумундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, а также полузащитник «Барселоны» Гави.

Пиняев перешел в «Крылья Советов» летом этого года. В матче Кубка России против ногинского «Знамени» он отметился дублем, забив первые мячи на высшем уровне в российском футболе. До этого он дважды забивал за клуб «Чертаново» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в прошлом сезоне, войдя в историю как самый молодой автор гола в лиге.

Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Хавбек также тренировался в академии московского «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед».