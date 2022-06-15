Россиянина осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ

Жителя Батайска осудили за хранение взрывчатых веществ времен Великой Отечественной войны

Батайский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам лишения свободы условно местного жителя за хранение взрывчатых веществ дома. Об этом в среду, 15 июня, сообщает KP.RU со ссылкой на региональное управление ФСБ России по региону.

Мужчина признан виновным по статье 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Ему назначен испытательный срок на один год.

По данным ведомства, летом 2021 года батайчанин в ходе поисковых работ обнаружил семь килограммов гильз с артиллерийским порохом времен Великой Отечественной войны и забрал находку домой. Получив информацию о незаконном хранении взрывчатых веществ, правоохранительные органы провели обыск в квартире фигуранта, где, помимо гильз, были изъяты две банки с порохом для изготовления бомб.