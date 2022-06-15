Названы необычные симптомы рака

Express: отечность и покраснение на лице могут быть симптомами рака

Возникновение припухлостей и покраснений на лице может стать сигналом о развивающемся онкологическом заболевании. О необычных симптомах рака сообщает Express со ссылкой на экспертов.

«Объясняется это следующим образом: мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от кожи головы и лица», — отметили в организации «Дом поддержки больных раком Рейнольдса».

По данным экспертов, изменения на лице могут возникать и при других видах рака. Симптомами также могут быть диарея, жар или одышка.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали способ определения рака поджелудочной железы с высокой точностью. Платформенная технология под названием «ди-электрофорез высокой проводимости» позволяет выявить рак первой стадии в 95 процентах случаев. Специалисты уже провели клинические испытание на 139 больных раком первой и второй стадии.

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