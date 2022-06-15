Невеста обрела популярность в сети благодаря свадебному платью за 200 рублей

Блогерша Джиллиан Линч купила свадебное платье за 200 рублей и обрела популярность в сети

Блогерша Джиллиан Линч обрела популярность в сети благодаря свадебному наряду за 200 рублей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На видео 32-летняя жительница Огайо, США, дефилирует в длинном белом платье-комбинации бренда Camila Coelho с разрезом до бедра на своей свадьбе и предлагает подписчикам угадать его стоимость. На следующих кадрах появляется подпись, в которой сказано, что цена изделия составляет почти четыре доллара (200 рублей). Среди прочего она приобрела туфли невесты за восемь долларов (450 рублей). В результате весь образ обошелся девушке в 12 долларов (670 рублей).

По словам Линч, наряд она купила в комиссионном магазине. Затем она отдала его в ателье, чтобы он идеально подходил по размеру. Кроме того, она добавила кружево к вырезу, чтобы сделать его менее откровенным. «Поскольку я все время экономлю, это был мой вариант. Я даже не думала пойти в свадебный салон, просто начала искать белые платья», — пояснила она.

Известно, что соответствующее изделие можно приобрести на сайте магазина Revolve за 220 долларов (12 тысяч рублей).

Публикация Линч стала вирусной и набрала 94 тысячи лайков. На ее аккаунт теперь подписано 45 тысяч человек. Пользователи сети также активно комментировали пост. «А я думала, что сэкономила, когда купила свадебное платье за тысячу долларов», «Прекрасно! Оно сидит на тебе как влитое», «Стоило того. Несмотря на то, что ему потребовалась химчистка и ателье», — высказались они.

В мае блогерша заказала вечернее платье у знакомой швеи и получила неудачно скроенный «костюм утки». На размещенном в сети видео юзерша с никнеймом sammeay показала образец желаемого наряда из интернета — силуэтное платье бежевого цвета, расшитое бисером и украшенное воланами из фатина и перьев. Затем девушка запечатлела себя на камеру во время примерки и продемонстрировала получившийся результат, который, по ее словам, не оправдал ожиданий.