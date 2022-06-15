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Число погибших под украинским обстрелом в Стаханове возросло до шести

Посол ЛНР Мирошник: число погибших под украинским обстрелом в Стаханове возросло до шести

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Число погибших в результате обстрела Стаханова со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до шести человек, ранены еще шестеро. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Шесть человек погибло и шесть ранено, по уточненным данным, от обстрела Стаханова», — говорится в сообщении.

Об обстреле города и его окрестностей стало известно вечером 15 июня. Снаряды упали на жилые дома. Погибли, как утверждалось ранее, трое. Несколько человек, включая двоих детей, получили ранения.

9 июня стало известно, что в Стаханове из-за другого обстрела обрушилось два этажа многоквартирного дома, под завалами оказались мирные жители.

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Марина Совина
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