Новый тренер ЦСКА выступил с заявлением

Тренер Владимир Федотов назвал ответственным подписание контракта с ЦСКА

Новый главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выступил с заявлением относительно подписания контракта с командой. Его слова приводятся в Telegram-канале армейцев.

Специалист назвал ЦСКА великим клубом с традициями и прошлым. «Мы понимаем ту ответственность, которая нас ожидает, и давление. Наша самая главная задача — приносить как можно больше положительных эмоций болельщикам результативной игрой. Это именно те задачи, которые мы ставим перед собой», — заявил Федотов.

О назначении 55-летнего тренера клуб объявил 15 июня. Владимир Федотов сменил на этом посту Алексея Березуцкого. Тренер и его помощники присоединились к команде на сборе на базе в Новогорске.

В сезоне-2021/2022 Федотов работал в «Сочи». Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России. ЦСКА расположился на пятом месте.