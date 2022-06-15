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Спорт

ЦСКА объявил нового главного тренера

Владимир Федотов стал новым главным тренером ЦСКА
Владимир Федотов

Владимир Федотов. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Владимир Федотов стал новым главным тренером ЦСКА. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

О назначении 55-летнего специалиста клуб объявил в среду, 15 июня. Тренер и его помощники присоединятся к команде на сборе на базе в Новогорске.

В сезоне-2021/2022 Федотов работал в «Сочи». Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России.

Ранее 15 июня об уходе с поста главного тренера ЦСКА объявил Алексей Березуцкий. «Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер», — заявил он.

В сезоне-2021/2022 ЦСКА занял пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 50 очков в 30 играх. Также московский клуб дошел до четвертьфинала Кубка России.

Дарья Коршунова
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