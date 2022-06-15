Тайсон Фьюри назвал условие возобновления карьеры

Британский боксер Фьюри заявил, что готов возобновить карьеру за полмиллиарда фунтов

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри назвал условие, при котором он будет готов возобновить карьеру. Его слова приводит TalkSport.

«Даже сумма в 200 миллионов фунтов стерлингов меня не соблазнит. Это примерно половина от того, что я хотел бы получить за возвращение на ринг», — поделился боксер. Он заявил, что его устроит гонорар в полмиллиарда фунтов.

28 апреля спортсмен объявил о завершении карьеры. «Хватит. Я счастлив. Я сохранил здоровье, могу соображать, разговаривать. У меня красивая жена, шестеро детей. У меня полно титулов и куча денег. Успех, слава, наследие. Зачем мне продолжать драться, ради чего?» — объяснил свое решение Фьюри. Он добавил, что не вернется к выступлениям ни за какие деньги.

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Один поединок с его участием завершился вничью.

