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Спорт

Тайсон Фьюри назвал условие возобновления карьеры

Британский боксер Фьюри заявил, что готов возобновить карьеру за полмиллиарда фунтов

Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри назвал условие, при котором он будет готов возобновить карьеру. Его слова приводит TalkSport.

«Даже сумма в 200 миллионов фунтов стерлингов меня не соблазнит. Это примерно половина от того, что я хотел бы получить за возвращение на ринг», — поделился боксер. Он заявил, что его устроит гонорар в полмиллиарда фунтов.

28 апреля спортсмен объявил о завершении карьеры. «Хватит. Я счастлив. Я сохранил здоровье, могу соображать, разговаривать. У меня красивая жена, шестеро детей. У меня полно титулов и куча денег. Успех, слава, наследие. Зачем мне продолжать драться, ради чего?» — объяснил свое решение Фьюри. Он добавил, что не вернется к выступлениям ни за какие деньги.

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Один поединок с его участием завершился вничью.

Дарья Коршунова
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