Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри подтвердил завершение карьеры

Британский боксер Тайсон Фьюри подтвердил, что завершил карьеру после поединка с Диллианом Уайтом. Его слова прозвучали в эфире шоу Piers Morgan Uncensored на YouTube.

33-летний тяжеловес заявил, что не вернется к выступлениям ни за какие деньги. «Хватит. Я счастлив. Я сохранил здоровье, могу соображать, разговаривать. У меня красивая жена, шестеро детей. У меня полно титулов и куча денег. Успех, слава, наследие. Зачем мне продолжать драться, ради чего?» — объяснил свое решение Фьюри.

Боксер намекнул на уход из спорта после победы над Уайтом, которая позволила ему сохранить титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В ринге в ходе интервью компанию британцу составил боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну. Спортсмены анонсировали поединок по особым правилам.

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Один поединок с его участием завершился вничью.