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Тайсон Фьюри и чемпион UFC Фрэнсис Нганну пообещали провести бой

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри пообещал провести бой с чемпионом UFC Нганну

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри подозвал к себе французского и камерунского бойца смешанного стиля (MMA) Фрэнсиса Нганну во время интервью и анонсировал их поединок. Видео опубликовано в YouTube-канале Top Rank Boxing.

33-летний Фьюри заявил, что намерен подраться с Нганну и пообещал, что зрителей ждет невиданный поединок. Нганну подчеркнул, что речь идет о бое по особенным правилам. По словам спортсмена, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), они проведут поединок в перчатках для MMA в боксерском ринге.

Фьюри анонсировал поединок с чемпионом UFC в тяжелом весе сразу после победы над Диллианом Уайтом. Британец удержал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Нганну и Фьюри неоднократно заявляли о готовности провести поединок. Глава UFC Дэйна Уайт в свою очередь отмечал, что данный бой невыгоден камерунцу в спортивном плане. По мнению промоутера, чемпиону UFC будет нечего противопоставить профессиональному боксеру в ринге.

Николай Костюков
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