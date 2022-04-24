Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе

Британский боксер Тайсон Фьюри победил Уайта и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над соотечественником Диллианом Уайтом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен нокаутировал соперника в шестом раунде. Он защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

15 декабря прошлого года Фьюри назвал желаемых соперников на 2022-й. Среди них присутствовал Уайт.

В активе Фьюри 32 победы в 32 боях. Еще одна встреча завершилась ничьей. Уайт провел 31 бой, в которых одержал 28 побед и потерпел три поражения.