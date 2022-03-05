Глава UFC оценил идею проведения боксерского боя между Нганну и Фьюри

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил идею проведения боксерского поединка между чемпионом организации Фрэнсисом Нганну и британским боксером-тяжеловесом Тайсоном Фьюри. Уайт стал гостем подкаста

My Mom's Basement with Robbie Fox.

Промоутер заявил, что Нганну не сумеет что-либо противопоставить профессиональному боксеру в ринге. «Это очень плохая идея, именно для Фрэнсиса», — счел Уайт. Он также добавил, что умение Нганну нокаутировать в октагоне в бою с Фьюри не поможет.

«У Деонтея Уайлдера тоже мощный удар, и что?» — заявил он. Уайт напомнил о поражении американского нокаутера в схватке с Фьюри.

В январе на турнире UFC 270 Нганну впервые защитил чемпионский титул, одержав победу над претендентом Сирилом Ганом. После схватки он вновь заявил о готовности подраться с Фьюри по правилам бокса.