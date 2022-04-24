Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Рубин
Сегодня
14:00 (Мск)
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Челси
Сегодня
16:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Эмполи
Сегодня
16:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|34-й тур
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Тайсон Фьюри намекнул на уход из бокса

Чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри намекнул на уход из бокса

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом намекнул на уход из спорта. Об этом сообщает Sky Sports.

«Думаю, на этом все», — сказал Фьюри, отвечая на вопрос о новом поединке. Промоутер 33-летнего боксера Фрэнк Уоррен также отмечал, что британец не намерен продолжать выступления в ринге.

Фьюри защитил пояс чемпиона мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC), нокаутировав Уайта в поединке в Лондоне. После победы британец в ходе интервью подозвал к себе бойца смешанного стиля (MMA) Фрэнсиса Нганну, который следил за поединком с трибун. Спортсмены анонсировали бой по специальным правилам.

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Один поединок с его участием завершился вничью.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Лукашенко обратился к соседям Белоруссии словами «давайте жить дружно»
В России выявили 8446 случаев коронавируса за сутки
В Азербайджане сообщили о попытке прорыва через границу диверсантов из Армении
В московских церквях началась проверка после сообщения о минировании
Россиянин показал трюк с огнем и бросил горящую шину в зрителя
Минобороны опубликовало видео спасения раненого офицера ВСУ
В России рухнул спрос на элитные туры за рубеж
Во Франции местный житель напал с ножом на священника
Тайсон Фьюри намекнул на уход из бокса
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.