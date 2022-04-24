Чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри намекнул на уход из бокса

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом намекнул на уход из спорта. Об этом сообщает Sky Sports.

«Думаю, на этом все», — сказал Фьюри, отвечая на вопрос о новом поединке. Промоутер 33-летнего боксера Фрэнк Уоррен также отмечал, что британец не намерен продолжать выступления в ринге.

Фьюри защитил пояс чемпиона мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC), нокаутировав Уайта в поединке в Лондоне. После победы британец в ходе интервью подозвал к себе бойца смешанного стиля (MMA) Фрэнсиса Нганну, который следил за поединком с трибун. Спортсмены анонсировали бой по специальным правилам.

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Один поединок с его участием завершился вничью.