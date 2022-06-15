Минобороны заявило об уничтожении гаубиц М-777 США на Украине

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении гаубиц М-777 США на Украине

В ходе специальной военной операции (СВО) России на территории Украины войсками были уничтожены гаубицы М-777 производства США. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По заявлению Конашенкова, гаубицы были уничтожены ударами авиации.

«В результате ударов авиации уничтожено (...) три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-миллиметровые гаубицы М777», — сообщил Конашенков. Район уничтожения американских гаубиц в Минобороны не уточнили.

Также, по сообщению военного ведомства, ударами авиации были уничтожены 300 солдат ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы в районе поселка городского типа Малиновка в Харьковской области Украины.

По обновленным данным Минобороны от 15 июня, с начала СВО российские войска уничтожили 524 установки реактивных систем залпового огня и 1958 орудий полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).