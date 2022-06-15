Стали известны заинтересованные в Малкине клубы НХЛ

The Hockey Writers: игрок «Питтсбурга» Малкин может продолжить карьеру в трех клубах НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин может продолжить карьеру в трех клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом стало известно The Hockey Writers.

По информации источника, в 35-летнем хоккеисте заинтересованы «Каролина Харрикейнс», «Лос-Анджелес Кингс» и «Колорадо Эвеланш». Отмечается, что каждый из клубов обладает достаточными финансовыми возможностями для подписания Малкина. При этом эксперты посчитали, что россиянин с большой долей вероятности продолжит играть за «Питтсбург» и подпишет с клубом новое соглашение.

17 мая сообщалось, что «Питтсбург» предложил Малкину новый трехлетний контракт. По его условиям, зарплата россиянина сократится с 9,5 до 5 миллионов долларов за сезон. С 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником «Металлурга».