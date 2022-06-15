Минобороны доложило об уничтожении авиационной техники ВСУ под Николаевом

МО РФ доложило об уничтожении ракетами авиационной техники ВСУ на аэродроме под Николаевом

За минувшие сутки российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили авиационную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск. Об этом доложил в среду, 15 июня, журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также высокоточными ракетами воздушного базирования удалось уничтожить большое количество вооружения для ВСУ из США и Европы.

Российская авиация за прошлые сутки поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники украинцев. Кроме того, были уничтожены свыше 300 солдат ВСУ, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777, уточнил Конашенков.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине российская армия смогла уничтожить 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, разъяснили в Минобороны.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.