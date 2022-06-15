Минобороны доложило об уничтожении авиационной техники ВСУ под Николаевом
За минувшие сутки российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили авиационную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск. Об этом доложил в среду, 15 июня, журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель ведомства отметил, что также высокоточными ракетами воздушного базирования удалось уничтожить большое количество вооружения для ВСУ из США и Европы.
Российская авиация за прошлые сутки поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники украинцев. Кроме того, были уничтожены свыше 300 солдат ВСУ, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777, уточнил Конашенков.
Всего с начала проведения спецоперации на Украине российская армия смогла уничтожить 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, разъяснили в Минобороны.
Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.