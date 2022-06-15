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Бывший главред Vogue высказалась об эмиграции из России

Экс-главред Vogue Долецкая заявила, что никогда не планировала эмигрировать из России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая высказалась о покинувших страну соотечественниках. Об эмиграции она порассуждала в интервью журналистке Надежде Стрелец, которое вышло на YouTube.

Долецкая заявила, что понимает уехавших из страны сограждан и не осуждает их. Вместе с тем экс-главред глянцевого журнала рассказала, что сама никогда не планировала эмигрировать из России. «Я в этой стране образовалась, состоялась, здесь люди, которых я люблю и которые любят меня, здесь мои обязательства, семья, и так далее, и так далее, и так далее», — объяснила журналистка.

В начале июня стало известно, что Долецкую в Москве сбил курьер на электровелосипеде, в результате чего она получила травмы. Позже журналистка сообщила, что ей диагностировали перелом руки, а также многочисленные ушибы и гематомы. По ее словам, виновник аварии скрылся с места происшествия. Спустя неделю Долецкая пожаловалась на бездействие полиции после совершенного на нее наезда.

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Маргарита Щигарева
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