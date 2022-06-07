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Бывший главред российского Vogue раскрыла подробности наезда электровелосипеда

Журналистка Долецкая заявила, что сломала кисть после наезда курьера на электровелосипеде

Бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая раскрыла подробности совершенного на нее наезда мужчины на электровелосипеде. Пост на эту тему появился в ее Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что курьер доставки Delivery Club сбил ее с ассистентом в тот момент, когда они переходили дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. По ее словам, виновник аварии скрылся с места происшествия. «Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь, спросил у нас, где водитель, и увидев уезжающего курьера, развел руками и тоже уехал», — заявила Долецкая.

Пострадавшая добавила, что вместе с сотрудницей они самостоятельно дошли до дома, где оказали сами себе первую помощь, сменили окровавленную одежду и отправились в клинику MedSwiss. Медики диагностировали у Долецкой перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки. Кроме того, она и ее помощница получили многочисленные ушибы и гематомы.

«Дорогие не волнуйтесь, я дома (...) Ведется следствие. Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор», — заключила экс-главред Vogue.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» врач Сергей Хомяков назвал самые частые травмы при катании на самокатах. Среди них черепно-мозговые — такие травмы часто бывают несовместимы с жизнью, подчеркнул специалист, добавив, что также встречаются переломы костей и ушибы грудного и поясничного отдела позвоночника.

Майя Пономаренко
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