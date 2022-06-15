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Москвичей предостерегли от продажи одного типа жилья

В Garnet заявили, что спрос на вторичное жилье в Москве будет низким до сентября

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Москвичам посоветовали отказаться от продажи вторичной недвижимости в городе из-за низкого спроса на нее. Предостережение относительно этого типа жилья озвучила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова, соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт отметила, что интерес к «вторичке» снижается несколько месяцев подряд, при этом число предложений на рынке растет. По словам Сивовой, низкий спрос на такую недвижимость будет продолжаться как минимум до сентября 2022 года. С началом осени количество покупательских запросов относительно летних месяцев вырастет, однако ожидать ажиотажного спроса не стоит.

Специалист объяснила, что спрос обрушился из-за геополитической ситуации, роста цен, а также вынужденного сокращения персонала в ряде организаций и падения доходов граждан. «На данный момент люди не уверены в завтрашнем дне и по вопросам больших покупок заняли выжидательную позицию. Также добавлю, что многие из тех, кто еще недавно думал о покупке жилья, арендуют недвижимость», — сообщила Сивова.

Причина, по которой возрос объем предложения, — активная покупка жилья во время пандемии коронавируса для сохранения средств, которой способствовала дешевая ипотека. Эксперт прогнозирует, что «вторичка» в 2022 году подешевеет в среднем на пять процентов из-за того, что частные инвесторы будут продавать недвижимость со скидкой, чтобы оживить рынок.

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По мнению Сивовой, продать «вторичку» по адекватной цене удастся тем, чьи квартиры расположены в локации с ограниченным предложением. Кроме того, такое жилье должно иметь качественную и продуманную планировку, а также хороший вид из окон. Наконец, на шанс успешной продажи квартиры повлияют хорошее состояние дома и незавышенная, понятная цена без надбавок. Тем собственникам, чьи квартиры находятся в районах, где продается большое количество аналогичных квартир, придется увеличить рекламный бюджет, поставить цену ниже, чем на рынке, а также четко и аргументированно объяснить, почему их предложение — лучшее среди всех остальных.

Специалист порекомендовала тем гражданам, которые остро не нуждаются в улучшении жилищных условий, подождать до июля-августа, когда владельцы недвижимости будут активнее идти на торг из-за значительного времени экспозиции объекта. Через месяц-два цены, которые уже начали снижаться, будут падать еще сильнее.

Ранее в июне стало известно, что в Москве впервые с июля 2020 года подешевели новостройки. Средняя цена квадратного метра первичного жилья в столице в мае достигла 282 тысяч рублей — на 1,4 процента меньше, чем в апреле.

Ударная волна
Полина Кислицына
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