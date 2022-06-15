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В Черногории отключили ряд российских каналов

Черногорский оператор «МТел» прекратил ретрансляцию RT, «РТР-Планеты» и «России-24»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Черногорский оператор «МТел» отключил вещание ряда российских телеканалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя по распределению RT в Европе и Африке Сашу Савичевича.

По его словам, оператор прекратил ретрансляцию RT, RT Documentary, «РТР-Планеты» и «России 24».

Савичевич отметил, что соответствующая мера «была принята на основании решения правительства Черногории, которое через Агентство электронных медиа республики вынесло операторам запрет на вещание этих каналов».

При этом он уточнил, что вещание российских телеканалов продолжается в Сербии.

О планах властей Черногории отключить вещание российских каналов стало известно 8 июня. Уточнялось, что страна приняла решение о прекращении ретрансляции в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против России, несмотря на то, что республика не входит в состав объединения.

В конце апреля госрегулятор Черногории призвал местных провайдеров отключить на территории страны вещание телеканала RT и радио Sputnik. Перед этим запрет на вещание RT и Sputnik на территории Европы одобрили постоянные представители стран Евросоюза в ЕС.

Евгения Наумова
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