В Черногории призвали отключить вещание RT и Sputnik

Госрегулятор Черногории призвал провайдеров отключить вещание RT и Sputnik

В Совете агентства по электронным СМИ (AEM) Черногории призвали местных провайдеров отключить на территории страны вещание телеканала RT и радио Sputnik. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Радио и телевидение Черногории».

«Совет AEM констатировал, что с вступлением в силу решения правительства об ограничительных мерах по отношению к RT и Sputnik все, кто оказывает услуги вещания, должны (...) исключить эти программы и их содержание», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в Черногории планируют отозвать разрешения на распространение контента RT и Sputnik на всех платформах.

До этого стало известно, что вещание RT запретили в Австрии, Великобритании и Канаде.

2 марта сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза в ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik на территории всех стран.

Перед этим соцсети Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) ограничили доступ ко всем аккаунтам RT в 27 странах Европы.