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Спорт

В Госдуме оценили демонстрацию украинской боксершей флага «Азова» на турнире

Депутат Свищев заявил, что боксершу Петренко необходимо наказать за показ флага «Азова»
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил, как украинская боксерша Диана Петренко продемонстрировала флаг батальона «Азов» на международном юношеском турнире «Мемориал Гергея Борнемиссы» в Венгрии. Его слова приводит ТАСС.

Свищев заявил, что спортсменку необходимо наказать за ее поступок. «Эта организация во многих странах признана запрещенной. И никакой реакции, хотя это прямое нарушение. Непонятно, почему не следуют осуждение и санкции», — посчитал депутат.

Петренко, занявшая второе место в весовой категории до 50 килограммов, на церемонии награждения развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке и запретил делать это, после чего украинке пришлось убрать символ.

«Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии.

Анастасия Борисова
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