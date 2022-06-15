В Госдуме оценили демонстрацию украинской боксершей флага «Азова» на турнире

Депутат Свищев заявил, что боксершу Петренко необходимо наказать за показ флага «Азова»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил, как украинская боксерша Диана Петренко продемонстрировала флаг батальона «Азов» на международном юношеском турнире «Мемориал Гергея Борнемиссы» в Венгрии. Его слова приводит ТАСС.

Свищев заявил, что спортсменку необходимо наказать за ее поступок. «Эта организация во многих странах признана запрещенной. И никакой реакции, хотя это прямое нарушение. Непонятно, почему не следуют осуждение и санкции», — посчитал депутат.

Петренко, занявшая второе место в весовой категории до 50 килограммов, на церемонии награждения развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке и запретил делать это, после чего украинке пришлось убрать символ.

«Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии.