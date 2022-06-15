В Госдуме оценили демонстрацию украинской боксершей флага «Азова» на турнире
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил, как украинская боксерша Диана Петренко продемонстрировала флаг батальона «Азов» на международном юношеском турнире «Мемориал Гергея Борнемиссы» в Венгрии. Его слова приводит ТАСС.
Свищев заявил, что спортсменку необходимо наказать за ее поступок. «Эта организация во многих странах признана запрещенной. И никакой реакции, хотя это прямое нарушение. Непонятно, почему не следуют осуждение и санкции», — посчитал депутат.
Петренко, занявшая второе место в весовой категории до 50 килограммов, на церемонии награждения развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке и запретил делать это, после чего украинке пришлось убрать символ.
«Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии.