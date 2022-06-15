Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа

Боксер Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик победит Энтони Джошуа в восьмом раунде

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Его слова приводит Bad Left Hook.

«У Джошуа далеко не лучший двигатель в мире, нет жесткости и яиц, как у Кинг-Конга. Просто поставить переднюю ногу вперед и атаковать он не может, поскольку у него нет мужества, решимости и воли», — заявил спортсмен. Он посчитал, что Усик победит соперника в восьмом раунде, так как к этому времени силы Джошуа иссякнут.

26 марта Усик заявил, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. Поединок с британцем запланирован на 23 июля.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.