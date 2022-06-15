Российского заключенного осудили за участие в массовых беспорядках

В Ульяновске заключенный получил новый срок за участие в массовых беспорядках в колонии

В Ульяновске суд вынес приговор заключенному за участие в массовых беспорядках. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Словцов.

35-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что днем 25 сентября 2021 года осужденный исправительной колонии №4 в Ульяновской области участвовал в массовых беспорядках и погромах. В результате было повреждено имущество колонии на 300 тысяч рублей. Мужчина уже получил 300 дисциплинарных взысканий за нарушение порядка во время отбытия своего срока. Он был осужден ранее за оскорбление представителя власти, кражу, угон, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Массовые беспорядки начались с двоих зеков отрицательной направленности — так называют тех, кто не выполняет внутренний распорядок, отказывается работать и живет «по понятиям», сообщает 73online.ru. Они отказались заходить в камеру, поэтому к ним была применена сила. Недовольные заключенные стали возмущаться и подбивать остальных на бунт, крича о «беспределе». В итоге около 200 заключенных бросались кирпичами и досками в сотрудников колонии, пока те не применили против них газ.